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Украина

«7053 новых случая короны»: в «Слуге народа» допустили закрытие метро на карантин

9:22 22 октября 2020
метро

За сутки 21 октября в Украине еще у 7053 человек подтвердили диагноз «коронавирусная инфекция». Это означает, что медицинская система все ближе к той стадии, когда потребуется ужесточить карантин. Депутат от монобольшинства Даниил Гетьманцев допускает, что, возможно, не останется иного выхода, кроме как повторить весенний сценарий и ограничить работу общественного транспорта, включая метро.

Дискуссия по поводу новых ограничительных мер развернулась на странице в соцсетях у блогера Макса Назарова. Он напомнил обещание президента Зеленского ввести жесткий карантин, когда ежесуточное число новых заболевших приблизится к 10 тысячам. «Мы уйдем на второй карантин, — полагает Назаров. — С закрытым метро, кофейнями и десятком полицейских, которые бегают за бабушкой без маски. Боюсь представить, что это будет. И я не о заболевших».

Нардеп Гетьманцев от «Слуги народа» настаивает, что жесткий карантин может оказаться единственным доступным путем решения проблемы. «Макс, но, трезво взвесив, ты понимаешь, что это может быть единственный выход», — отреагировал он.

Напомним, министр здравоохранения предупредил, что в ближайшие недели заболеваемость COVID-19 в Украине может повыситься до 8−10 тысяч новых диагнозов ежедневно, а больницы будут заполнены на 70%.

Фото kyivmetro/Facebook

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