«Ошарашивал журналистов»: Мендель пришлось оправдывать «самое открытое интервью» Зеленского

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель назвала интервью Владимира Зеленского четырем украинским телеканалам «фактически самым открытым», «без ограничений и цензуры» и «почти без планирования».

«Что интересно — динамика и эмоциональность разговора. Интервьюеры то и дело ставили уточнения и новые вопросы. Обсуждали каждую проблему до мелочей. Владимир Зеленский, как всегда, искренен до последней капли. Раз за разом у президента возникают эмоции, и новые рассказы все больше поражают тележурналистов», — пишет Юлия Мендель на своей страничке в соцсетях.

По ее словам, атмосфера была «буквально наэлектризованной информацией, динамичностью, заинтересованностью».

В комментариях под ее постом заметили, что Зеленский общался с представителями четырех каналов «как в старые добрые времена». На что Мендель ответила, что это — «единственная схожесть со „старыми“ временами».

Напомним, что недавно Владимир Зеленский дал большое интервью ВВС, пообщавшись с британским журналистом Стивеном Сакуром, и нервно рассмеялся при вопросе о падении его рейтинга.

Фото Офиса президента.

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