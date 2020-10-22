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Украина

Балуха выписали из больницы

10:58 22 октября 2020
Владимир Балух

Бывшего политзаключенного Владимира Балуха, попавшего в реанимацию после жестокого избиения в столичном Гидропарке, выписали из больницы скорой помощи.

«Владимира выписали из больницы скорой помощи, завершился страшный этап боли и неизвестности. Новый день Володя начнет с реабилитации и подготовки к восстановлению. Ближайшие месяцы его ждет много упражнений, профессиональное лечение в одной из лучших клиник страны, и, я уверена, полное выздоровление», — сообщает на своей страничке в соцсетях Наталья Лютикова и публикует свежее фото с Владимиром Балухом.

Напомним, что несколько дней назад, когда Владимир Балух все еще находился в БСП в отделении нейрохирургии, медики говорили о «положительной динамике» его состояния.

Фото Владимира Балуха из соцсетей.

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