Пушилин сознался в своей беспомощности перед коронавирусом в захваченном регионе

Оккупационная администрация в Донецке была вынуждена признать, что не справляется с эпидемией коронавируса. На смену риторике «У нас вируса нет» и более позднему варианту «Коронавирус есть, но все под контролем» пришло понимание: болезнь не победить одной только пропагандой. Главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что надеется получить помощь из России.

Спустя полгода после начала эпидемии Пушилин констатировал очевидное: нет возможности решить проблему самостоятельно. Теперь в оккупированном регионе надеются на гуманитарный груз из России. Ждут прибытия лекарств, ПЦР-тестов, аппаратов ИВЛ. В Донецке больше не изображают благоденствие и процветание, а потому не стали отказываться ни от российских масок, ни от дезинфицирующих средств.

Напомним, ранее пациенты в ОРДЛО жаловались, что в больницу приходится идти со своими лекарствами, а самые нужные медпрепараты пропали из аптек. Вместо этого провизоры предлагают купить таблетки «коронавир» с непонятным действием, но якобы защищающие от болезни.

Фото dan-news.info

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