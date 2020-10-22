Дочь сжегшего себя на Крещатике бойца АТО хочет встречи с Зеленским

Дочка ветерана Николая Микитенко, который в знак протеста против политики властей в отношении военных совершил самоподжог в центре Киева, хочет встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

«Как минимум, я бы сказала ему, чтобы он начал нормальный диалог и со мной, и с другими ветеранами, чтобы не было вот этой политики полного молчания, глухой по отношению к своему обществу, которое избрало тебя президентом», — цитирует военнослужащую Юлию Микитенко «Радио Свобода».

Командир и наставница девушек-лицеисток в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна после смерти отца обращалась в Офис президента с открытым письмом, однако реакции на это обращение до сих пор нет. Юлия говорит, что ждет ее «в форме признания того, что в обществе есть проблемы, и власти как-то следует идти на диалог».

«Это — единственное, как я могу требовать реагировать на действия своего отца», — говорит Юлия Микитенко и добавляет: «В конце концов, президент — это избранный человек, на которого возлагает обязанности общество. И когда общество не удовлетворено, оно вправе требовать какого-то ответа. Я тоже являюсь частью общества».

По ее словам, в нынешних условиях диалог с властью возможен, это зависит от «желания видеть или не видеть проблемы в своем обществе».

«Никоим образом не призываю, никто вообще не должен повторять поступок моего отца… Никогда не подстрекала к каким-либо вооруженным восстаниям или еще чему-то… Я лишь хочу, чтобы его поступок, во-первых, — уважали, во-вторых, — не забыли, и в-третьих, — сделали для себя какие-то правильные выводы. Когда человек сжигает себя в центре столицы, то очевидно, что с нашим обществом что-то не так. Это попытка не только достучаться до власти, но и попытки достучаться до общества, которое в этом информационном потоке абсолютно стало глухое, к сожалению», — говорит Юлия Микитенко.

Николай Микитенко, получивший почти 100-процентные ожоги тела, провел в больнице несколько дней и умер — не выдержало сердце. Перед самосожжением на своей страничке в соцсетях он писал посты с осуждением политики властей в отношении участников боевых действий.

Фото Юлии Микитенко из соцсетей.



85

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter