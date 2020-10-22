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Украина

Зеленский исключил «локдаун» в Украине из-за коронавируса

13:12 22 октября 2020
зеленский

Президент Владимир Зеленский отрицает, что Украина может вернуться к режиму крайне жесткого карантина, так называемого «локдауна». Об этом глава государства заявил в интервью четырем украинским телеканалам.

Зеленский заявил, что в деле противостояния эпидемии Украина очень рассчитывает на появление вакцины против коронавируса.

Утром 22 октября стало известно о новом печальном коронавирусном рекорде — за сутки заболели более семи тысяч человек. Незадолго до этого руководство Минздрава предупреждало, что Украина может вернуться к практике жесткого карантина, чтобы медицинская система могла справиться с потоком заболевших.

Зеленский, в свою очередь, также предупредил, что если в Украине будет больше 9500 инфицированных ежесуточно, придется усилить карантин.

Фото president.gov.ua

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