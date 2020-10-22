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Украина

До +22 градусов: какой будет погода в пятницу и на выходных

13:53 22 октября 2020
Осенние цветы

В пятницу, 23 октября, в Украине будет тепло — местами температура воздуха днем поднимется до +22 градусов.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, теплее всего будет на юге страны, где ожидается +16+22 градуса. В среднем по Украине — до +15+20 градусов.

«Защитным солнечным венчиком стоит антициклон, который подарит в пятницу практически всей нашей территории сухую погоду», — уточняет синоптик.

Маловероятны дожди и в Киеве, где потеплеет до +18 градусов.

«В субботу-воскресенье воздух в Украине посвежеет, однако не критично, существенные осадки — вряд ли, разве что в субботу по северным районам прогуляются небольшие осадки», — прогнозирует Наталья Диденко.

Ранее народный синоптик Владимир Деркач прогнозировал, что ноябрь в Украине будет дождливым, и что в средине первой декады последнего осеннего месяца наступит «бабье лето».

Фото автора.

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