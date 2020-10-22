До +22 градусов: какой будет погода в пятницу и на выходных
В пятницу, 23 октября, в Украине будет тепло — местами температура воздуха днем поднимется до +22 градусов.
По прогнозам синоптика Натальи Диденко, теплее всего будет на юге страны, где ожидается +16+22 градуса. В среднем по Украине — до +15+20 градусов.
«Защитным солнечным венчиком стоит антициклон, который подарит в пятницу практически всей нашей территории сухую погоду», — уточняет синоптик.
Маловероятны дожди и в Киеве, где потеплеет до +18 градусов.
«В субботу-воскресенье воздух в Украине посвежеет, однако не критично, существенные осадки — вряд ли, разве что в субботу по северным районам прогуляются небольшие осадки», — прогнозирует Наталья Диденко.
Ранее народный синоптик Владимир Деркач прогнозировал, что ноябрь в Украине будет дождливым, и что в средине первой декады последнего осеннего месяца наступит «бабье лето».
Фото автора.80
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