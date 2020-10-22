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Украина

Заместитель Кернеса сообщил о его здоровье

14:11 22 октября 2020
Геннадий Кернес

Жизни мэра Харькова Геннадия Кернеса, который по-прежнему находится в берлинской клинике «Шарите», ничего не угрожает.

Об этом радио НВ заявил первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов.

«Врачи нам дают четкие ответы о том, что ни жизнедеятельности, ни работоспособности ничего не угрожает», — сказал Терехов и добавил, что сейчас в Берлине находятся родственники Кернеса.

По его словам, родные мэра «знают всю ситуацию, которая говорит о том, что нет совершенно никаких опасений относительно его здоровья». «Мы рассчитываем, что в скором будущем он приедет в Харьков и будет руководить городом», — добавил заммэра.

При этом Игорь Терехов назвал «не соответствующей действительности» информацию о том, что у Геннадия Кернеса могли диагностировать инсульт, инфаркт, отек мозга или заболевание почек, пообещав заявление мэра Харькова, которое будет сделано «в свое время».

Эксклюзивное интервью о Кернеса с его сыном Даниилом Приваловым, которое он дал перед вылетом в Берлин, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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