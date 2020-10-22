Все украинцы, въезжающие в Беларусь, должны будут пройти 10-дневную изоляцию

С четверга, 22 октября, Беларусь изменила правила въезда на территорию страны в связи пандемией коронавируса — гражданам 131 государства из «красной зоны», в том числе и Украины, после пересечения границы следует проходить 10-дневную самоизоляцию.

Как передает «Авианьюз», карантин должны соблюдать и транзитные иностранцы, если они документально не могут подтвердить выезд из Беларуси в течение 24 часов.

При этом в государственной авиакомпании «Белавиа» уточнили, что пассажиры, следующие транзитом через Беларусь из стран «зеленой зоны», могут пересекать границу без медицинского сертификата и дополнительного контроля.

Напомним, что по состоянию на утро 22 октября в Украине зафиксированы рекордные 7 053 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Изображение jorono с сайта Pixabay.

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