28.19 / 28.38 33.19 / 33.60
Киев: +16
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Масштабные лесные пожары на Луганщине: ГБР завело дело на руководство облуправления ГСЧС

15:55 22 октября 2020
Пожар

Начато досудебное расследование по фактам возможной служебной халатности со стороны руководства ГУ ГСЧС в Луганской области, приведшей к масштабным пожарам на территории Луганской области в июле и сентябре-октябре 2020 года, сообщает Госбюро расследований.

Предварительно уголовное преступление квалифицируется как ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Делом занимается Луганская областная прокуратура.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет, а также штраф от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан. Досудебное расследование продолжается.

Ориентировочная площадь, которую охватили пожары в Луганской области, составила более 20 тысяч гектаров. Возгорания привели к гибели людей, уничтожению домов, лесных массивов.

Фото: ГБР

5

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
цветок

До+20: синоптик порадовала почти летним прогнозом погоды

На месте происшествия

Раскрыта предварительная причина смертельного падения матери с дочкой в Киеве

Геннадий Кернес

Заместитель Кернеса сообщил о его здоровье

Анастасия Приходько

Певица Анастасия Приходько открыла бутылку грудью

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер