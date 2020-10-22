Масштабные лесные пожары на Луганщине: ГБР завело дело на руководство облуправления ГСЧС

Начато досудебное расследование по фактам возможной служебной халатности со стороны руководства ГУ ГСЧС в Луганской области, приведшей к масштабным пожарам на территории Луганской области в июле и сентябре-октябре 2020 года, сообщает Госбюро расследований.

Предварительно уголовное преступление квалифицируется как ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Делом занимается Луганская областная прокуратура.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет, а также штраф от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан. Досудебное расследование продолжается.

Ориентировочная площадь, которую охватили пожары в Луганской области, составила более 20 тысяч гектаров. Возгорания привели к гибели людей, уничтожению домов, лесных массивов.

Фото: ГБР

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