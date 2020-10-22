Вопрос о публичных казнях поддержат 50% украинцев, — правозащитник Евгений Захаров

В преддверии всенародного опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, «ФАКТЫ» решили задать пять вопросов от главы государства нашим экспертам. Так, мы уже поговорили с бывшим исполняющим обязанности министра экономики (в 2020 году), директором по политическим вопросам Киевской школы экономики Павлом Кухтой о свободных экономических зонах, которые Зеленский планирует создать в Донецкой и Луганской областях. Бывший чиновник рассказал, что все годы независимости такие СЭЗ создавались в Украине, но из-за коррупционной составляющей никогда не были выгодными, а создание сегодня свободных экономических зон в не самом густонаселенном и развитом регионе нашей страны позволит бизнесу скрываться там от налогов. Настала очередь обсудить еще два вопроса, которые планируется вынести на всенародное обсуждение. Насколько оправданно применение наказания в виде пожизненного заключения для коррупционеров и можно ли в Украине легализовывать медицинский каннабис? Об этом мы говорим с председателем правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека, директором Харьковской правозащитной группы, участником диссидентского движения 1970−1980-х годов Евгением Захаровым.

«Нужно либо сажать на пожизненное, либо говорить, что у нас демократия. Нельзя быть «немного беременной»

— Пожизненного заключения для коррупционеров в ближайшем времени в Украине не будет. Я в этом совершенно убежден, — сказал Евгений Захаров в интервью «ФАКТАМ». — Введя столь жесткое наказание за имущественные преступления, наша страна поставит себя в один ряд с государствами, которые, мягко говоря, нельзя назвать демократическими. В демократических странах пожизненное заключение дается исключительно за умышленные насильственные преступления, которые привели к тяжким последствиям — к смерти человека.

Правда, есть исключения. Например, США. Там за имущественные преступления применяются жестокие наказания. Но без высшей меры. (В США высшая мера наказания — смертная казнь. Пожизненное заключение в этой стране длится от 20 до 25 лет. — Авт.)

— В Советском Союзе директоров универсамов расстреливали за растраты. Нам часто ставят в пример Китай, где есть смертная казнь за имущественные преступления.

— Да, в СССР расстреливали. И в Китае расстреливают. Это — тоталитарные режимы. Если Украина тоже хочет прийти к этому — ладно. Но тогда нечего говорить, что у нас демократическое государство. Либо сажать на пожизненное, либо демократия. Нельзя быть «немного беременной».

Вопрос, который вынесен на всенародное обсуждение о пожизненном заключении для коррупционеров, абсолютно некорректный. Не с той стороны к борьбе с коррупцией подходит господин президент. Бороться с коррупцией уголовно-правовым преследованием — неправильно. Дело в том, что в Украине коррупция — это заменитель рынка. Почему в нашей стране процветает коррупция? Потому что нет рынка, нет конкуренции, а успехи в бизнесе определяет близость к власти. Почему процветают олигархические кланы? Потому что у них есть близость к власти через своих депутатов.

Чтобы избавляться от коррупции, надо не грозить высшей мерой наказания, а менять правила в экономике, чтобы была нормальная конкуренция. А то, что этот вопрос для всенародного опроса появился именно в таком виде, говорит о том, что президент ничего не понимает в этом. Впрочем, так же, как и его окружение.

— Но ведь должна быть какая-то цель? Почему этот вопрос настолько важен для Зеленского, что в список попал одним из первых?

— Это был чистой воды популизм. Чтобы как-то активизировать свой электорат перед местными выборами.

— Перед всенародным опросом запускали специального бота, который задавал эти пять вопросов от президента украинцам. На вопрос о пожизненном заключении для коррупционеров положительно ответили порядка 75% респондентов. То есть люди таки хотят крови…

— Если вы зададите вопрос, стоит ли уменьшить вдвое налоги, будет 100% поддержки населения. А вопрос о том, нужно ли устраивать публичные казни, наберет 50% поддержки.

— Я к чему веду — хочу понять смысл этого опроса. Если какой-то из вопросов набирает большое количество голосов, то эту идею нужно воплощать в жизнь? Каким образом? Если речь идет о наказании для коррупционеров, нужно менять Уголовный кодекс?

— Есть такие вопросы, которые никогда не выносятся на референдумы. Ответы на поставленные вопросы не должны выходить за пределы права и нарушать какие-то принципы.

— То есть никаких юридических или законодательных последствий этот опрос не будет иметь?

— Не будет. Вы знаете, одна из наших главных проблем, проблем украинцев, — это провинциализм. Поэтому люди будут голосовать за такие популистские идеи, как высшая мера для коррупционеров.

Все наши власти за 30 лет независимости не дали огромному количеству граждан ни получить хорошего образования, ни разбогатеть. Именно поэтому люди, в основной своей массе, не любят власть, и голосуют против нее. И Зеленский получит такой же результат в конце своей каденции, который получил Порошенко, если будет задавать такие дурацкие вопросы.

«В Украине давно пора легализовать медицинский каннабис»

— Если ответ на вопрос о пожизненном заключении для коррупционеров кажется очевидным — он может получить поддержку избирателей, то с вопросом, например, о легализации медицинской марихуаны, судя по всему, все не так просто. Мой прогноз — граждане Украины, которые примут участие в опросе, легализацию каннабиса не поддержат, потому что он у большинства людей ассоциируется с наркотическим веществом. Мало кто из отвечающих обратит внимание на то, что речь идет именно об использовании этого наркотика в медицинских целях.

— В очень многих странах каннабис легализирован, поскольку это иной раз единственное доступное средство для снятия болевого синдрома у смертельно больных людей. В Украине давно нужно легализовать медицинский каннабис. Но Зеленский своим вопросом, наоборот, берет и убивает надежду тяжело больных людей. Ведь, скорее всего, граждане действительно выскажутся против легализации медицинской марихуаны, не совсем понимая, о чем идет речь. Кто такие вещи спрашивает у людей, которые в этом ничего не понимают? Тем более что, насколько мне известно, еще до идеи проведения всенародного опроса законопроект о легализации каннабиса в медицинских целях был зарегистрирован в Верховной Раде. https://society.fakty.ua/305 361 Ну нельзя на референдумы выносить специфические узкопрофессиональные вопросы.

— Лично вы поддержали бы легализацию медицинского каннабиса?

— Безусловно, поддержал бы. Я просто знаю, как люди мучаются от боли. А если бы таким больным дали лекарство, сделанное на его основе, они бы не мучились.

Ранее «ФАКТЫ» рассказали о том, кто же на самом деле выступил спонсором всенародного опроса от президента Зеленского.

Иллюстративное фото Pixabay

29

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter