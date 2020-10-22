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Украина

В МВД пригрозили ответственностью за порчу бюллетеней опроса Зеленского

16:19 22 октября 2020
Вопросник

В МВД Украины обещают наказывать порчу бюллетеней для проведения всеукраинского опроса президента Зеленского в день местных выборов, квалифицируя это как «мелкое хулиганство». Такое заявление сделал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в комментарии НВ.

«Я думаю, это будет мелкое хулиганство… Разрывать бюллетени, толкать агитаторов — это будет незаконно и будет нарушением общественного порядка», — подчеркнул замглавы МВД.

Таким образом, в случае признания вины нарушителю может грозить штраф от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до 60 часов, или исправительные работы на срок 1−2 месяца с отчислением 20% заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Напомним, главный редактор издания «Остров» Сергей Гармаш считает подготовленный Офисом президента вопрос о свободной экономической зоне на Донбассе провокационным и манипулятивным, который обязательно запутает избирателя. А директор Института мировой политики Евгений Магда назвал весь опрос превышением президентских полномочий.

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