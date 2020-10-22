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Украина

Кернесу долечивают осложнения простреленного легкого, — сын

17:32 22 октября 2020
Геннадий Кернес

Мэр Харькова Геннадий Кернес, избавившийся от коронавируса, долечивает в Германии осложнения простреленного легкого. Об этом в Instagram сообщил один из его сыновей — Родион Гайсинский.

«Ковида нет, долечивают осложнения простреленного легкого», — написал он, отметив при этом, что мэр все же остается пациентом «коронавирусного» отделения клиники.

Он также пообещал, что как только Кернеса переведут в стационар, он готов дать интервью СМИ, в котором ответит на все вопросы.

Напомним, в мэрии Харькова уверены, что городской голова скоро вернется к работе.

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