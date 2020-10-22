Счет заблокирован за неоплаченный или оплаченный, но не засчитанный штраф за нарушение ПДД: что делать

Как уже рассказывали «ФАКТЫ», с недавнего времени украинские водители все чаще сталкиваются с проблемой якобы непогашенных штрафов за нарушения ПДД, которые влекут за собой серьезные неприятности, связанные с блокировкой банковских счетов и платежных карточек, а также с риском задержания автомобиля на штрафплощадке и невозможностью выехать за пределы Украины. В подавляющем большинстве случаев все эти напасти обрушиваются на голову ничего не подозревающего человека в самый неподходящий момент. К примеру, когда при оплате товаров в магазине через POS-терминал по непонятным причинам невозможно снять нужную сумму, или же когда при проверке документов сотрудник патрульной полиции сообщает сногсшибательную новость, что на автомобиль наложен арест. И такие ситуации не редкость. Что делать в таком случае водителю и как закрыть вопрос с непогашенным штрафом?

«Мне пришлось срочно искать наличку, мчаться по пробкам в сервисный центр»

Мой хороший знакомый, столичный водитель Александр, недавно стал счастливым владельцем подержанного автомобиля. Как и положено, свое приобретение он отправился перерегистрировать в сервисный центр МВД. Пройдя все обязательные бюрократические процедуры и выстояв в очередях, он предстал перед окошком кассы, собираясь оплатить необходимые квитанции. Но когда начал рассчитываться банковской карточкой — оплата не прошла, его счет оказался заблокированным. «Пришлось срочно искать наличку, мчаться по пробкам в сервисный центр, чтобы все-таки оформить покупку, — говорит Александр. — Да и потом потратил уйму времени и нервов на разбирательство с исполнительной властью и разблокировку счета. Самое печальное, он был заблокирован из-за того, что оплаченный штраф за нарушение ПДД не зачислили. Якобы из-за неправильно указанных реквизитов. Но я-то об этом даже не подозревал, думал, что закрыл вопрос». В истории Александра в отведенные законом сроки дело о «неуплате штрафа» патрульная полиция передала в исполнительную службу, которая и обратилась в банк с требованием заблокировать его счет.

Как уже говорилось, случай с Александром лишь один из тысяч подобных. Это подтвердил и основатель онлайн-приложения «Штрафы UA» Денис Дмитров: «По данным нашего сервиса, около двух тысяч пользователей каждый месяц сталкиваются с блокировкой счетов, конфискацией машин и другими санкциями. Наряду с этим многие водители до сих пор не пользуются приложениями и оплачивают штрафы за нарушение ПДД вручную, через банковские отделения, терминалы и т. д. По техническим причинам или из-за человеческого фактора нередко возникают ошибки, даже если оплата была своевременной. При этом у человека возникает долг, узнать о наличии которого можно лишь в тот момент, когда уже наложен арест на карточные счета или наложены другие санкции за неуплату».

Причина возникновения этой ситуации — в отсутствии оперативного информирования автомобилистов и невозможности онлайн-оплаты долгов по открытым производствам.

И пока этого нет, всем водителям через три-четыре дня после оплаты ими штрафа советуем убедиться в том, что он погашен, то есть проверить, что информация об этом появилась в базе данных патрульной полиции.

«Некоторые онлайн-сервисы предоставляют плательщикам неактуальные, устаревшие счета»

После публикации нашего первого материала на тему непогашенных штрафов «Уплаченный за нарушение ПДД штраф не зафиксирован: что делать», в редакцию стали звонить читатели, интересовавшиеся алгоритмом действий в ситуациях, когда исполнительная служба наложила те или иные санкции за якобы непогашенный штраф. Мы попросили ответить читателям основателя сервиса «Штрафы UA» Дениса Дмитрова.

— Как можно убедиться в том, что штраф «погашен»?

— Если вы оплачиваете штраф онлайн посредством приложений и платежных сервисов, то спустя два-три дня проверьте свой банковский счет. В том случае, если была допущена какая-то ошибка при проведении этой процедуры, деньги «зависнут» в корзине либо вернутся на ваш счет. При этом нужно проверить. правильно ли вы указали номер расчетного счета, назначение платежа, номер постановления и т. п. Если оплата штрафа проводилась в банковском учреждении, то о погашении штрафа нужно спрашивать в патрульной полиции. Сотрудник проверит платеж по реестру и, если плательщик ошибся, вручную «подтянет» платеж в реестр, а если это окажется невозможно — попросит оплатить штраф по правильным расчетным счетам. Некоторые онлайн-сервисы, случается, предоставляют плательщикам неактуальные устаревшие счета. Их правильность можно уточнить на сайте Государственной казначейской службы или на сайте патрульной полиции.

— В какие сроки нужно оплатить штраф, чтобы дело не передали в исполнительную службу?

— Согласно действующему законодательству на опротестование наложенного постановления о нарушении ПДД у водителя есть десять дней с момента его вынесения, а оплатить его нужно в течение 15 календарных дней. Этот срок легко отсчитать, если штраф был наложен сотрудником полиции или парковочным инспектором на месте нарушения. Если же прегрешение было зафиксировано камерами автофиксации нарушений ПДД, то время отсчитывается с момента вручения водителю по месту проживания так называемого письма счастья либо его возвращения в почтовое учреждение (при отказе водителем или его проживании по другому адресу).

— Как человек может проверить, заведено ли на него исполнительное делопроизводство?

— Официальную информацию об этом можно получить на сайте Министерства юстиции Украины в разделе Единый реестр должников. Для проверки необходимо будет ввести свои персональные данные (ФИО, дату рождения и налоговый идентификационный код).

Наряду с этим после открытия делопроизводства Государственная исполнительная служба направляет соответствующее письмо уведомление по месту проживания водителя.

Ну и еще об этом можно узнать при неудачной попытке снять наличные в банкомате, сообщении патрульных полицейских о том, что на автомобиль наложен арест либо при задержании работником пограничной службы.

— Когда исполнительная служба вводит санкции в отношении водителя, который своевременно не оплатил штраф?

— Санкции вводятся Государственной исполнительной службой сразу после открытия соответствующего делопроизводства о принудительном взыскании штрафа с водителя, который просрочил его своевременную оплату. Служба подает соответствующую информацию в банковские учреждения, которые обслуживают данного налогоплательщика, а если таковые не закреплены за этим водителем, накладывает арест на имущество (автомобиль, квартиру и т. п. ) и ограничивает его выезд за пределы страны.

— Можно ли оплатить штраф по имеющимся в постановлении реквизитам, если 15-дневный срок уже истек?

— Это бессмысленно, так как после передачи дела в исполнительную службу указанные в постановлении полиции данные и реквизиты становятся неактуальными. В случае подобной оплаты с банковской карточки, если исполнительная служба еще не успела завести делопроизводство, — деньги вернутся на карточку, если же санкции уже действуют — сделать платеж онлайн вам просто не удастся. Совершая подобную оплату наличными через банк или терминал, вы потратите деньги впустую…

— Если водитель выявит заблокированный счет, что ему делать?

— Обратиться в исполнительную службу по месту регистрации. Там ему обязаны сообщить, какая ответственность предусмотрена при принудительном взыскании штрафа (согласно действующему законодательству первоначальная сумма удваивается и налагается пеня). Сотрудники исполнительной также выдадут водителю новые расчетные счета и реквизиты на основании открытого исполнительного делопроизводства, на которые и необходимо будет перечислить денежный штраф. В такой ситуации штраф оплачивается наличными в отделениях банка. После этого квитанцию нужно предоставить в исполнительную службу, и на ее основании будет закрыто дело. Банковские счета разблокируются, и арест с имущества снимается в течение двух — четырех дней с момента погашения штрафа.

— Когда можно вернуть автомобиль со штрафплощадки, куда его забрали за несвоевременную оплату штрафа?

— После закрытия делопроизводства исполнительная служба выдает постановление с печатью. На основании этого документа и можно будет забрать автомобиль со штрафплощадки. Правда, при этом необходимо будет дополнительно оплатить стоянку на площадке. Только после этого машину вернут законному владельцу.

— Что делать водителю, если штраф на него наложили ошибочно?

— Такие ситуации нередко встречаются в нашей практике. К примеру, в Украине один номер может быть закреплен за транспортными средствами различного типа — мотоциклом, легковым автомобилем либо грузовиком. Из-за этого возникают коллизии, когда водители получают штрафы за нарушения, которых они не совершали.

Еще одна ситуация — когда водителя незаконно обвиняют в нарушении ПДД, зафиксированного с помощью камер автофиксации — связана с автомобилями-двойниками. Имеются в виду транспортные средства с одинаковыми номерными знаками, когда одно из них законно зарегистрировано, а второе — нелегальное авто с липовыми номерами.

Дубль штрафа. При вынесении штрафа инспектором на месте из-за сбоя в работе программного обеспечения или связи инспектор по ошибке инициирует создание дубля штрафа. В этом случае в реестре появляются два идентичных штрафа с разницей в номере в один разряд (ЕАМ 1 и ЕАМ 2, например). Штраф, который получил водитель в руки, своевременно оплачивается, а о дубле водитель даже не подозревает. И именно этот дубль может быть по ошибке отправлен на исполнительную, так как очевидно, что он никогда не будет закрыт. В этом случае, узнав в приложении «Штрафы UA» о таком штрафе, нужно оперативно обратиться в Управление патрульной полиции с просьбой аннулировать дубль.

В любой из перечисленных ситуаций владелец машины должен идти в управление патрульной полиции и писать заявление об ошибочно составленном постановлении. Если этот факт подтверждается, копы переоформят постановление на реального нарушителя либо отменят ошибочно составленное.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», Кабинет министров Украины утвердил новые образцы водительских прав и техпаспортов.

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