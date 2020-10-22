«Никаких юридических последствий»: Зеленский объяснил, зачем ему нужен опрос 25 октября

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что общенациональный опрос 25 октября поможет инициировать соответствующие изменения в законодательство. Об этом сообщает Офис президента.

«Меня очень интересует и для меня важно мнение людей. Потому что народовластие — это то, что я обещал в своей предвыборной программе. Готов ко второму чтению проект закона о референдуме. Поэтому такие вопросы очень важны для меня лично. Я хочу почувствовать народ», — сказал Зеленский.

По его словам этот опрос не будет иметь никаких юридических последствий, но мнение граждан даст аргумент инициировать соответствующие изменения в законодательство.

«Что такое социологический опрос? Это выборка… Президент делает серьезный экзитпол. Я хочу получить результаты, ответы от миллионов людей, а выборка — это две тысячи человек», — подчеркнул Зеленский.

Президент также считает, что введение свободной экономической зоны на Донбассе поможет привлечь инвестиции в регион и завершить войну.

«У меня есть ощущение, что придут туда большие деньги, которые смогут сделать все, чтобы Донбасс рос. И это будет большое влияние на людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Они будут видеть, что жить в свободной Украине лучше», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что введение свободной экономической зоны не касается временно оккупированных территорий.

Фото: Офис президента

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