В Украине снова поменяли главу таможенной службы
Кабинет Министров на внеочередном заседании 22 октября сменил руководство Государственной таможенной службы. Вместо Андрея Павловского исполнять обязанности главы ведомства будет Евгений Ентис, сообщает пресс-служба правительства.
До сих пор он являлся заместителем председателя ведомства по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
В правительстве объясняют кадровые ротации в таможне необходимостью ее обновления, причем речь в данном случае идет не только об «очищении» всего руководящего состава, но и низового уровня.
Ранее Государственная таможенная служба уже уволила исполняющего обязанности начальника Одесской таможни Дениса Пудрика, а также запустила аудит работы таможни в связи с фактами занижения таможенной стоимости импортных товаров.
А в конце сентября руководство Восточной таможни поймали на нелегальных «заработках» до 5 миллионов гривен в год.
Фото narodna-pravda.ua/7
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