«Новым гаджетом осчастливили»: подозреваемая Кузьменко «похвасталась» электронным браслетом

На врача и волонтера Юлию Кузьменко, которую обвиняют по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, уже второй раз надели электронный браслет. Об этом Кузьменко сообщила в своем Facebook.

«Ха, меня снова новым гаджетом осчастливили», — написала Юлия Кузьменко. Она также выложила фото, на котором показала электронный браслет, зафиксированный на ноге.

В среду, 21 октября, Шевченковский районный суд Киева еще на 60 суток продлил арест Андрея Антоненко, другого подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета, до 19 декабря. При этом суд отказал защите подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, которая просила заслушать в суде президента Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова и бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Фото: Facebook Юлии Кузьменко

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