28.19 / 28.39 33.19 / 33.59
Киев: +15
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

«Новым гаджетом осчастливили»: подозреваемая Кузьменко «похвасталась» электронным браслетом

18:49 22 октября 2020
Юлия Кузьменко

На врача и волонтера Юлию Кузьменко, которую обвиняют по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, уже второй раз надели электронный браслет. Об этом Кузьменко сообщила в своем Facebook.

«Ха, меня снова новым гаджетом осчастливили», — написала Юлия Кузьменко. Она также выложила фото, на котором показала электронный браслет, зафиксированный на ноге.

В среду, 21 октября, Шевченковский районный суд Киева еще на 60 суток продлил арест Андрея Антоненко, другого подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета, до 19 декабря. При этом суд отказал защите подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, которая просила заслушать в суде президента Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова и бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Фото: Facebook Юлии Кузьменко

49

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Геннадий Кернес

Заместитель Кернеса сообщил о его здоровье

цветок

До+20: синоптик порадовала почти летним прогнозом погоды

Лось

Под Киевом выскочивший на дорогу лось убил пассажира легковушки

Пенсия в Украине

«На пенсию в 60 лет»: в Украине изменили требование к покупке стажа

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер