На границе с РФ ввели дополнительные ограничения: что оказалось под запретом

На Луганщине начали действовать дополнительные режимные ограничения. Так, до 31 декабря 2020 года в пределах Станично-Луганского, Беловодского, Меловского, Марковского, Новопсковского, Белокуракинского, Троицкого, Старобельского районов Луганской области приближаться к государственной границе можно будет только на 200 метров.

Соответствующий приказ начальника Луганского пограничного отряда обнародован на сайте Государственной пограничной службы.

Исключение составляют представители правоохранительных органов, крестьяне, осуществляющие сельскохозяйственные работы в непосредственной близости к границе по согласованию с подразделениями Госпогранслужбы Украины и лица, проживающие в приграничном районе.

Нарушение дополнительных режимных ограничений влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 202 Кодексом Украины об административных правонарушениях («Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда — выезда»).

Напомним, накануне стало известно, что Россия отказывается пропускать на свою территорию украинцев из ОРДЛО с ID-паспортами.

Фото hromadske.ua/

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