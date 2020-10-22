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Украина

Локдаун в Украине: Зеленский назвал условие введения жесткого карантина

19:30 22 октября 2020
Интервью

Жесткий карантин могут ввести при ежедневном заболевании коронавирусом COVID-19 15 тысяч человек. Об этом, как сообщает Telegram-канал «Украина Сейчас», заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В ходе интервью украинским телеканалам Зеленский сказал о новом условии возможного введения в стране локдауна, то есть режима жесткого карантина.

«Месяц назад мы считали, что при 9,5 тысячах заболевших в день наша медицина остановится — не будет хватать коек в инфекционных больницах и медиков… Сегодня министр (здравоохранения — ред.) Степанов прав, что при 15 тысячах мы можем ввести локдаун», — сказал Зеленский.

По его словам, сейчас пытаются увеличить количество медиков, занимающихся лечением COVID-19 — для этого привлекают интернов и студентов.

Фото: Офис президента

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