Отец погибшего на Донбассе военного написал генпрокурору жалобу на Зеленского
Сергей Журавель, отец погибшего в районе Зайцево Донецкой области командира отделения разведвзвода морской пехоты сержанта Ярослава Журавля, подал генпрокурору иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Его текст опубликовал в своем Facebook Остап Пидкова.
«Я, Сергей Журавель, отец погибшего воина Украины — Ярослава Журавля.
Я не прощу тем, кто благодаря популизму и некомпетентным действиям стал причиной гибели моего сына. Я не прощу тем, кто ставит под угрозу жизни наших военнослужащих под прикрытием «стремления к миру».
Я подаю иск в Генеральную прокуратуру, по поводу совершения преступления Владимиром Зеленским на посту Верховного главнокомандующего и президента Украины.
Я не боюсь и пойду до конца, ради справедливости", — написал Сергей Журавель.
Ярослав Журавель погиб на Донбассе 13 июля 2020 года.
Фото: Facebook Глеба Бабича203
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