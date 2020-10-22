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Украина

Системные нарушения: комиссия по расследованию причин падения АН-26 установила причины аварии

23:23 22 октября 2020
Падение Ан-26

Правительственная комиссия по расследованию катастрофы АН-26 в Чугуеве установила причины аварии.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, передает РБК-Украина.

По его словам, в четверг, 22 октября комиссия одобрила предварительный отчет о результатах расследования. Этот документ будет обнародован на заседании Кабинета министров Украины 28 октября.

Также Уруский назвал основные причины катастрофы, которые смогла установить комиссия.

«Комиссия выявила системные нарушения в организации полетов. Имеется в виду от командования Воздушных сил до бригады, где произошла эта трагедия», — сообщил вице-премьер-министр.

По его словам, были установлены как основные причины катастрофы, так и косвенные. Так, среди ряда причин есть как ошибки пилотов, так и технические неисправности самолета, а именно отказ системы ПРТ-24 (система «предельного регулирования температуры»).

Уруский отметил, что эта техническая неисправность привела к внештатной ситуации на борту, но не должна была привести к крушению самолета. При этом человеческий фактор сыграл не последнюю роль.

«К большому сожалению, комиссия подтверждает, что во время полетов, не только этого — последнего, но и других, было очень много нарушений, в том числе со стороны экипажа и руководителей полета», — констатировал он.

Напомним, вечером 25 сентября в Чугуеве разбился военный самолет АН-26. На его борту находились 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского национального университета воздушных сил. Выжил только один курсант.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что следствие рассматривало четыре версии крушения военного самолета АН-26 в Чугуеве.

Фото: pravda.com.ua

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