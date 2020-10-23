Выбор невелик: в "Слуге народа" заговорили о роспуске Рады после местных выборов

Президент Украины Владимир Зеленский может распустить Верховную Раду после местных выборов.

Об этом в интервью Lb.ua заявил народный депутат от партии «Слуга народа» Никита Потураев.

Такой вариант развития событий, по его мнению, возможен в том случае, если из пропрезидентской политсилы выйдут около 50 народных избранников, лояльных к олигарху Игорю Коломойскому.

«Есть группа Игоря Валерьевича, это где-то 40−45 депутатов. У нас в целом 245 „штыков“. Вычитаем 45. Получаем 200. В такой ситуации нужна коалиция… Если не „За будущее“ и „Батькивщина“, то „ЕС“ и „Голос“? Выбор невелик. Но такая ситуация сложная для президента. С точки зрения выборов. Поэтому он будет выбирать. Или роспуск парламента… А почему нет? Если президент оказывается в ситуации, когда он понимает, что не может сделать выбор по определенным причинам, то что ему остается делать? Тогда роспуск», — заявил нардеп.

При этом народный депутат предполагает, что в случае создания новой коалиции фракцию СН в парламенте ожидает смена руководства.

Но такой поворот событий может оказаться для фракции событием не менее чреватым тотальными последствиями, чем необходимость выбора конфигурации коалиции. Поэтому, скорее всего, президент пойдет на переформатирования парламента.

Конституционными основаниями для подобного развития событий Потураев видит отставку правительства Дениса Шмигаля, за которую без проблем проголосуют все другие фракции, а также «желающие снова «сесть на схемы» слуги народа.

«Запуск 60-ти дней для формирования коалиции и нового Кабинета министров. Отсутствие правительства, дальше — роспуск», — уточнил Потураев.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что спикер Рады Дмитрий Разумков считает, что роспуск Верховной Рады Украины практически невозможен до тех пор, пока парламентское большинство состоит из 246 нардепов.

Фото: Ukrinform

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