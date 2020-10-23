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Украина

Не просто опрос: Зеленский рассказал, к чему могут привести ответы на "пять вопросов"

5:30 23 октября 2020
Зеленский и Фроляк

Результаты общенационального опроса, которые вызвали противоречивое отношение в обществе, не несут юридических последствий, но могут быть основанием для изменений законодательства.

Об этом президент рассказал во время интервью «Осень-2020: победы и вызовы» четырем украинским телеканалам, говорится в сообщении на сайте главы государства.

«Меня очень интересует и для меня важно мнение людей. Потому что народовластие — это то, что я обещал в своей предвыборной программе. Готов ко второму чтению проект закона о референдуме. Поэтому такие вопросы для меня очень важны лично. Я хочу почувствовать народ. Я пойму ответ народа и буду говорить с депутатами и предлагать такие позиции», — сказал Зеленский.

Он обратил внимание, что такой опрос, в отличие от социологического, позволит узнать мнение как можно большего количества населения.

«Что такое социологический опрос? Это — выборка… Президент делает серьезный экзит-пол. Я хочу получить результаты, ответы от миллионов людей, а выборка — это две тысячи человек», — отметил Зеленский.

Президент привел пример, что утвердительный ответ большинства украинцев на вопрос о легализации медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных может стать главным аргументом для народных депутатов проголосовать за соответствующие изменения в законодательство.

В случае одобрения гражданами возможности применения положений Будапештского меморандума для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины Зеленский отметил, что пока не может раскрывать подробностей.

«Я сегодня занимаюсь тем, чтобы полностью возродить государство Украина — самостоятельное, обороноспособное. Поэтому у нас не случайно появляются военно-морские базы. Неслучайно я подписываю стратегические договоры, которых не было и в помине у государства Украина. Я подписываю с Великобританией, с Турцией. Я хочу еще с некоторыми странами это сделать», — рассказал президент.

В то же время глава государства уточнил, что речь не идет о возможности восстановления ядерного потенциала Украины.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на президента Владимира Зеленского подали в суд, требуя запретить проведение опроса 25 октября.

Фото: president.gov.ua

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