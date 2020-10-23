Начали разворачивать полевые госпитали: нардеп рассказал о тяжелой ситуации с COVID-19 в Киевской области

Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский рассказал о тяжелой ситуации с заболеванием короанавирусом в столичном регионе: к понедельнику в больницах не останется свободных мест для инфицированных COVID-19, поэтому власти начали разворачивать полевые госпитали.

Об этом он заявил в ток-шоу «Право на владу».

В частности, нардеп, инспектирующий больницы каждую неделю, заверил, что по состоянию на четверг, 22 октября, заполняемость койко-мест в отделениях больниц на Киевщине составляет 89−93%, а к понедельнику будет 100%, и все молчат.

«В Киевской области уже приезжают палатки ГСЧС, которые используются для обогрева людей без постоянного места жительства зимой. Они уже разворачиваются для того, чтобы использовать их в качестве госпиталей для временного содержания больных с подозрением на COVID-19», — отметил народный избранник.

В то же время согласно информации Минздрава, по состоянию на утро 22 октября в Киевской области зафиксировано 13688 случаев заболевания COVID-19. За сутки количество больных выросло на 269 человек. За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 1677 больных на амбулаторном лечении (под медицинским наблюдением) — 12010 человек. Умерло 303 больных с подтвержденным COVID-19.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Владимир Зеленский заявил о том, что в том случае, если в Украине количество заболевших COVID-19 будет составлять 15 тысяч человек в сутки, в стране может быть введен локдаун. Уже сейчас власти пытаются увеличить количество медиков, занимающихся лечением — для этого привлекают интернов и студентов.

Фото: bristolpost.co.uk

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