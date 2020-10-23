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Украина

В Минсоцполитики предупредили украинцев, что ПФУ может обеспечивать пенсии только в размере 1850 грн

6:56 23 октября 2020
Лазебная Марина

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявила, что в случае прекращения поддержки из Госбюджета Пенсионный фонд Украины сможет выплачивать пенсию в размере не выше 1 850 грн.

Об этом чиновница сказала в эфире «UA: Українське радіо».

Лазебная напомнила, что в стране сейчас действует солидарная пенсионная система, то есть ныне работающие граждане содержат нынешних пенсионеров. Это соотношение примерно 1:1 — один работающий содержит одного пенсионера.

Пока что указанная система работает, так как на 13 миллионов официально работающих граждан приходится 11,3 миллиона пенсионеров.

«В Украине работающего населения — 16 миллионов. Но из них лишь 13 миллионов официально трудоустроены и оплачивают взносы в Пенсионный фонд — это и наемные рабочие, и ФЛП. А пенсионеров у нас 11,3 миллиона», — сказала министр.

Пенсионный фонд наполняется отчислениями из заработных плат — взнос составляет 18,5% от зарплаты.

Недостающие средства на более высокие выплаты ПФУ получает из госбюджета.

«Cегодня каждый официально работающий платит в среднем 1 850 грн в Пенсионный фонд ежемесячно. То есть собственными средствами мы можем обеспечивать пенсию лишь на 1 850 грн», — объяснила Лазебная.

И если отчисления из Госбюджета прекратятся, то ПФУ не сможет самостоятельно платить пенсии выше, чем 1 850 грн.

Выход в Минсоцполитики видят в введении в стране накопительной пенсионной системы.

Напомним, что глава Комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова уверена, что в стране необходимо повышение пенсионного возраста, так как в противном случае у граждан к моменту выхода на пенсию не будет требуемого трудового стажа.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что через 15 лет Украина не сможет платить пенсии пенсионерам. Причину Шмыгаль видит в сокращении работоспособного населения и увеличение числа пенсионеров.

Фото: 112.ua

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