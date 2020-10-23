28.19 / 28.39 33.19 / 33.59
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Испуг Зеленского попал на видео

8:19 23 октября 2020
Испуг Зеленского попал на видео

Президент Зеленский оконфузился, испугавшись громкого звука на совещании после открытия ледового стадиона Mariupol Ice Center в Мариуполе.

Он повел себя как обычный человек, застигнутый врасплох ¬- закрыл уши и попытался спрятаться за стол.

Однако спустя мгновение президенту все же удалось взять себя в руки, и он даже попытался успокоить присутствующих (отметим, ни один из них испуган не был).

«Все люди спортсмены, у всех сердце здоровое, никто не убежал», — сказал он.

Тем не менее впоследствии Зеленский все же попросил не включать звук.

Отметим, что совещание проходило во время хоккейного матча между молодежной командой «Сокол» (Киев) и местным «Мариуполем». Президенту традиционно досталась миссия осуществить символическое первое вбрасывание шайбы. Окрыленный, он напомнил о своей мечте — проведении в Украине Олимпиады.

Фото ua. news/

497

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Геннадий Кернес

Заместитель Кернеса сообщил о его здоровье

Испуг Зеленского попал на видео

Испуг Зеленского попал на видео

Лазебная Марина

В Минсоцполитики предупредили украинцев, что ПФУ может обеспечивать пенсии только в размере 1850 грн

Пенсия в Украине

«На пенсию в 60 лет»: в Украине изменили требование к покупке стажа

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер