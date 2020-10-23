Испуг Зеленского попал на видео

Президент Зеленский оконфузился, испугавшись громкого звука на совещании после открытия ледового стадиона Mariupol Ice Center в Мариуполе.

Он повел себя как обычный человек, застигнутый врасплох ¬- закрыл уши и попытался спрятаться за стол.

Однако спустя мгновение президенту все же удалось взять себя в руки, и он даже попытался успокоить присутствующих (отметим, ни один из них испуган не был).

«Все люди спортсмены, у всех сердце здоровое, никто не убежал», — сказал он.

Тем не менее впоследствии Зеленский все же попросил не включать звук.

Отметим, что совещание проходило во время хоккейного матча между молодежной командой «Сокол» (Киев) и местным «Мариуполем». Президенту традиционно досталась миссия осуществить символическое первое вбрасывание шайбы. Окрыленный, он напомнил о своей мечте — проведении в Украине Олимпиады.

Фото ua. news/

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