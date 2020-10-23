Нардеп от «Слуги народа» попал под обстрел на Донбассе

Народный депутат от «Слуги народа» Алексей Леонов, который во время краткосрочной командировки своих коллег на Донбасс оказался в расположении 54-ой бригады ВСУ и провел ночь с военными на их позиции. Боевики тем временем устроили ее обстрел из подствольного гранатомета и РПГ.

«За время пребывания по нашей позиции было выпущено 4 снаряда: два раза из подствольного гранатомета и два раза из РПГ. Слава богу, все живы», — сообщил нардеп в Facebook.

Депутат в армейском укреплении

При этом он поблагодарил военных за теплый прием, назвав их настоящими героями и отметив, что после визита в зону ООС «точно знает, какие существуют проблемы в зоне боевых действий».

Напомним, в четверг, 22 октября, на Донбассе бойцы ВСУ, защищающие позиции в районе населенного пункта Артема, были вынуждены открыть ответный огонь по боевикам.

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