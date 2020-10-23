Ребенок украинских медиков остался сиротой из-за коронавируса

В городе Тараща Киевской области от COVID-19 скончались супруги — медсестра поликлиники и врач-анестезиолог реанимационного отделения. Их 13-летний сын Антон также инфицировался, его подключили к аппарату ИВЛ. Об этом рассказали в эфире ток-шоу «Право на владу» 22 октября.

По словам журналистки Натальи Мосейчук, трагедия произошла 10−11 октября.

«Ребенок лежал на ИВЛе. Когда мальчик очнулся, пришел в себя, и ему сказали, что нету обоих родителей, он сказал, что бога не существует», — рассказала Мосейчук, обратившись к президенту с призывом взять под личный контроль дела всех врачей, которые пострадали во время пандемии, а также внедрить президентскую стипендию для таких детей, как Антон.

Она сообщила, что мальчик тоже планирует стать врачом.

Усыновить его планирует тетя, сестра его отца из Черкасс.

А тем временем 22 октября в Киеве и в Украине были зафиксированы новые антирекорды по количеству инфицированных COVID-19 — заболели 635 человек

и 7517 человек соответственно.

Напомним, в Киевской области уже начали разворачивать полевые госпитали для лечения больных в связи с ростом заболеваемости.

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