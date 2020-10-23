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Новое карантинное зонирование в Украине: что изменится после выборов

11:36 23 октября 2020
Новое карантинное зонирование в Украине: что изменится после выборов

На фоне новых антирекордов по уровню заболеваемости COVID-19 c 26 октября (понедельник) в Украине начнет действовать новое карантинное зонирование.

В соответствии с ним Киев останется в «оранжевой» зоне, а Харьков — в «красной». Об этом в своем Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, ссылаясь на решение внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

В «красную» зону, кроме Харькова, попали Чернигов, Черновцы, Хмельницкий, Тернополь, Сумы, Ровно, Полтава, Николаев и Ивано-Франковск.

В «оранжевую» зону включены также Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Ужгород, Львов, Одесса, Черкассы, Херсон, Запорожье.

Кропивницкий перемещен в «желтую» зону, тогда как остальная территория Кировоградской области пока считается безопасной (наряду с Херсонщиной).

Напомним, президент Зеленский исключает новый локдаун в Украине из-за коронавируса.

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Новое карантинное зонирование в Украине: что изменится после выборов

Новое карантинное зонирование в Украине: что изменится после выборов

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