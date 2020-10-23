Как проголосовать на выборах 25 октября: простая инструкция

В воскресенье, 25 октября, в Украине состоятся местные выборы. В связи с этим в Министерстве юстиции подготовили простую инструкцию для избирателей по заполнению бюллетеней нового типа.

«В день голосования мы получим обновленные бюллетени. Но пугаться не стоит — сверху на них будут написаны подсказки, как правильно их заполнять», — утверждают в Минюсте.

Слева в бюллетенях для голосования будут указаны названия партий, в центре — два квадрата для голосования, справа — список кандидатов, идущих от партии на выборы.

«В первом квадратике надо будет поставить „галочку“ или „крестик“ напротив партии, которую вы поддерживаете. Во второй следует вписать номер кандидата от этой политической силы, которому вы симпатизируете», — говорится в сообщении.

Минюст также подготовил материалы, которые позволят лучше разобраться в том, как следует заполнять бюллетени.

Ранее Кабмин утвердил правила, по которым в условиях пандемии коронавируса будет проходить голосование. В частности, у избирателей могут поинтересоваться и самочуствием, измерить температуру на входе в помещение. На входах в участки разместят антисептики для рук, а в помещениях — урны для утилизации масок и перчаток.

Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay.



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