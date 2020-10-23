За свадьбой сына Оксаны Марченко подсмотрели журналисты «Схем»

Пышная свадьба сына Оксаны Марченко Богдана и его избранницы Катерины продолжает оставаться предметом внимания журналистов. Репортеры проекта «Схеми» задались целью идентифицировать гостей мероприятия, для чего создали две съемочные группы.

В итоге в кадр попали братья Суркисы — Игорь и Григорий, народный депутат от «ОПЗЖ» Тарас Козак с гражданской женой Натальей Лавренюк (женщина является бизнес-партнершей Оксаны Марченко в российской нефтедобывающей компании), народный депутат из правящей партии «Слуга народа» Андрей Холодов, фигурант «янтарного» скандала на Ровенщине Владимир Продиус.

Братья Суркисы

И, наконец, журналисты заметили у ресторана бывшего начальника Главного управления Минюста в Крыму Сергея Коровченко в компании с доверенным лицом Юлии Тимошенко на президентских выборах 2019 года.

А уже на видео, которое запостила в сеть одна из участниц праздника, журналисты идентифицировали человека, очень похожего на народного депутата от ОПЗЖ Вадима Столара.

Вадим Столар

Напомним, звездой праздника стала младшая сестра Богдана Марченко, 16-летняя Дарья Медведчук. Она приходится крестницей президенту России Владимиру Путину и жене экс-премьер-министра РФ Дмитрию Медведева Светлане.

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