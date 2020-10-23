Тепло и дожди: синоптик рассказала, где ожидаются осадки на выходных

В выходные дни, 24 и 25 октября, в Украине ожидается теплая погода, дожди вероятны в северной части страны и в Харьковской области.

«Температура воздуха в субботу в течение дня — до + 12 + 18 градусов. Немного прохладнее — до + 11 + 14 градусов — будет в Сумской области, а на юге, естественно, теплее — до + 16 + 22 градусов», — такой прогноз дает синоптик Наталья Диденко и предупреждает, что в воскресенье похолодает на 2−4 градуса.

В Киеве в субботу ожидается облачная погода, вероятен дождь. В воскресенье будет сухо и солнечно. Температура днем 24 октября установится на уровне +16 градусов, а 25 октября похолодает до +14 градусов.

«Начало следующей недели обещает быть в Украине сухим, разве что украшенным дымкой и туманами», — отмечает синоптик.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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