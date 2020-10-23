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Украина

Мать переболевшей коронавирусом Тимошенко госпитализирована в тяжелом состоянии с COVID-19

15:59 23 октября 2020
Тимошенко

В семье народного депутата Юлии Тимошенко, которая недавно поборола коронавирус, новое испытание — заболела ее 83-летняя мама.

По информации «РБК-Украина», состояние Людмилы Телегиной очень тяжелое.

Напомним, о заражении лидера «Батьківщини» COVID-19 стало известно в конце августа. Болезнь протекала тяжело с высокой температурой. По словам самой Тимошенко, во время болезни она находилась на грани жизни и смерти — не могла нормально дышать.

Политик призналась, что, когда пришла в себя, очень многое переосмыслила в жизни, признав, что поначалу относилась к коронавирусу легкомысленно.

Выздоровела Тимошенко 11 сентября и публично поблагодарила всех, кто ее поддерживал и помогал победить недуг.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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