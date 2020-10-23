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Украина

В сеть слили данные боевиков из "МГБ ДНР" оккупированной Горловки

21:08 23 октября 2020
Горловка

В интернете появилась очередная порция компромата на так называемую «МГБ ДНР». Telegram-канал «Пиковый туз» опубликовал персональные данные «силовиков» горотдела оккупированной Горловки.
В сеть выложили даже домашние адреса «стражей порядка» и рассказали о их «подвигах».

«Благодаря вашей службе Горловка превратилась в серое пристанище об@боса, который приедет в город на сутки упороться на съемной квартире до боли дешевой наркотой», — говорится в сообщении.

Кроме того, горловских «силовиков» предупреждают, что «информации в открытом доступе будет все больше и больше», а это может отразиться не только на них самих, но и на женах, детях и даже внуках.
Поэтому призывают тех, кто еще способен думать, искать выход и «наводить мосты».

Кто стоит на «Пиковым тузом», неизвестно, но ресурс позиционирует себя как враг так называемых «республик».

«Я разрушу этот карточный домик, под названием „ЛНР“ и „ДНР“. Вы не найдете этой информации в СМИ, Фейсбуке и Твиттере. Секретная информация прямо у вас в руках», — сообщает Telegram-канал.

Напомним, недавно главарь «ДНР» Денис Пушилин срочно объявил в своем окружении поиски «крота», сливающего информацию о преступлениях «верхушки республики». Затребовав срочно найти таинственного разоблачителя, Пушилин прямо подтвердил, что все опубликованное Telegram-каналом не фейк, а реальные факты, которые ему бы хотелось сохранить в тайне.

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