В белорусской оппозиции заявили, что сейчас не время выяснять, чей Крым

Представители белорусской оппозиции стараются не поднимать тему оккупации украинского Крыма Россией. На конкретный вопрос «Чей Крым?» многие из белорусских оппозиционеров уходят от ответа.

Так в программе Савика Шустера Вероника Цепкало заявила, что сейчас не время для обсуждения вопроса оккупации Крыма.

«Давайте об этом вопросе поговорим позже. У нас сейчас главный вопрос — это освободить нашу страну от оккупации Лукашенко. Если бы наша позиция помогла решить конфликт между Украиной и Россией, мы бы обязательно высказались. Нам нужны добрососедские отношения как с Россией, так и с Украиной», — отметила она.

Так Цепкало ответила на заявление украинского вице-премьера Алексея Резникова о том, что белоруссы должны четко выразить свою позицию по вопросу оккупации Крыма. От этого зависит, поддержит ли оппозицию Украина.

Напомним, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская по поводу оккупации полуострова заявила, что Крым юридически украинский, а фактически — российский.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Беларуси уличные протесты против режима Лукашенко длятся с 10 августа — даты президентских выборов, результаты которых оппозиция не признала. Силовики жестко разгоняют уличные шествия и грозятся применять против митингующих огнестрельное оружие. Бывший замминистра Георгий Тука считает, что уличные акции в соседней стране превратились в нечто странное и вряд ли могут быть эффективными.





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