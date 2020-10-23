Городских голов избирать не будут: в Камбине назвали условие проведения местных выборов на Донбассе

Местные выборы на оккупированных и прифронтовых территориях Донбасса состоятся после обеспечения условий безопасности.

Такое мнение высказал вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«Как только по вопросам безопасности будет понятно, что там, на Донбассе, можно проводить выборы, то они там будут проведены, и будут избраны городские головы», — сказал министр.

Как известно, ранее президент Владимир Зеленский в интервью заявил о невозможности проведения в этом году местных выборов на оккупированном Донбассе. Также данная позиция была высказана представителями Соединенных Штатов Америки, которые заявили, что выборы на Донбассе возможны только после его деоккупации и восстановления контроля над границей с Россией.

Напомним, что во время выступления на специальном «Киевском форуме безопасности» Алексей Резников назвал количество украинских граждан, пострадавших от путинской агрессии — оно достигло 9,5 миллиона человек.

В частности, около 7,5 миллиона украинцев разными способами прошли через войну. Кроме того, около 2,5 миллиона являются жертвами оккупации в Крыму, а те, кто остались там, страдают от религиозных, политических, национальных притеснений. По его словам, по сути все украинцы на временно оккупированных Россией территориях являются заложниками оккупационного режима. Кроме того, участниками боевых действий стали около 420 тысяч украинских граждан. А только на тех территориях, которые контролирует украинское правительство, из-за войны уже погибли 14 тысяч человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Алексей Резников разъяснил, какой статус будут иметь граждане Украины на Донбассе, получившие российские паспорт, после деоккупации этой территории. По его словам, такие граждане получат свободный выбор после деоккупации — остаться и жить на Донбассе в статусе иностранца, или уехать.

Фото: ukraina24.segodnya.ua

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