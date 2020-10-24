Появилась надежда: в Милане завершилось четвертое заседание суда по делу Маркива

В пятницу, 23 октября, в апелляционном суде Милана проходило четвертое судебное заседание по рассмотрению апелляции на приговор нацгвардейцу Виталию Маркиву.

Об этом передает Укринформ.

Заседание длилось с 10:00 до 21:00 по местному времени. В этот раз в суде выступала сторона защиты Виталия Маркива.

Поддержать нацгвардейца приехал глава МВД Арсен Аваков. Он заявил, что решение апелляционного суда по этому делу может быть принято в начале ноября.

«Мы сегодня представили целую кучу доказательств, сформировали системные, разложенные по фактам группы доказательств, подтверждающих абсурдность обвинения, выдвинутого против Виталия. Мы очень рассчитываем на справедливое правосудие и рассчитываем, что решение, которое будет объявлено — видимо, не сегодня, а в начале ноября — будет в пользу Виталия, и очередной гибридный удар по Украине не произойдет», — заявил Аваков.

Больше подробностей о заседании привел на своей странице в Facebookзаместитель главы МВД Антон Геращенко. По его словам, хорошим предзнаменованием можно считать то, что суд, состоящий из двух судей и шести присяжных, дал согласие выслушать защиту Виталия Маркива «до конца и допоздна».

«Судьи и присяжные очень внимательно слушают доводы защиты, не перебивая и не задавая вопросов, не относящихся к существу делу. Все это даёт надежду на справедливый оправдательный приговор для Виталия, который уже 3 года и четыре месяца лишён свободы по чудовищным и бездоказательным обвинениям итальянской юстиции. И это хорошо!», — предполагает Геращенко.

Следующее заседание должно состояться 3 ноября.

Напомним, нацгвардейца Виталия Маркива задержали в Италии летом 2017 года по обвинению в якобы причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и его переводчика россиянина Андрея Миронова в мае 2014 близ Славянска Донецкой области. 12 июля 2019 суд Павии приговорил украинца к 24 годам лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в конце августа Украина представила итальянской стороне реальные доказательства невиновности нацгвардейца Виталия Маркива. Они были получены Нацполицией при расследовании обстоятельств гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли 24 мая 2014 во время боевых действий в Славянске.

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

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