Секретарь СНБО Украины обратился к Путину с предложением относительно поставок воды в оккупированный Крым

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов еще раз озвучил для президента РФ Владимира Путина условия по поставкам воды в Крым — это полный вывод с территории украинского полуострова оккупационных войск.

Такое заявление он сделал на Киевском форуме по безопасности в пятницу, 23 октября, передает «Крым.Реалии».

«Путин берет свои войска, свои танки, забирает их и идет на свою территорию. Есть граница Украины, мы не приходили в Россию. Эта позиция является очень четкой и понятной для России… Мы не можем давать воду оккупанту, чтобы он увеличивал свой военный потенциал и получил возможность нападать на Украину», — сказал Алексей Данилов.

Также он напомнил, что именно Россия сейчас ответственна за водоснабжение полуострова.

«Оккупант несет полную ответственность за территории, которые он оккупировал, и поставки воды в Крым являются проблемой России в настоящее время. Не может украинский народ обеспечивать водой войска Российской Федерации, это просто нонсенс», — добавил Данилов.

Напомним, вице-премьер Украины — министр по вопросами реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что в Крыму потребности населения в воде могут обеспечиваться собственными силами полуострова, а потому Киев не намерен поставлять воду до его деоккупации.

Как известно, с начала сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начался третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды. На подачу воды по графику также перевели Белогорск. При этом оккупанты заявили, что готовятся к «худшему сценарию» с водообеспечением полуострова. Подконтрольный Кремлю «глава» Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что не исключает того, что Россия признает чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма. Он также утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.

В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия способна самостоятельно обеспечить аннексированный Крым водоснабжением, без участия Украины.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Мониторинговая миссия ООН в Украине пояснила, что с учетом аннексии Крымского полуострова, «Россия несет основную ответственность за обеспечение доступа к воде защищенным лицам в Крыму».

Фото: pravda.com.ua

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