"Слабое звено": в партии "Слуга народа" спрогнозировали отставку Кабмина

Народный депутат Украины Александр Дубинский, рассказавший о тяжелой ситуации с COVID-19 в Киевской области, подверг критике нынешний состав правительства и спрогнозировал изменение его состава.

Своими предположениями он поделился в эфире одного из телеканалов, пишет УНН.

«Я не знаю ни одного сильного, из-под кого стулья не могут «улететь», — ответил нардеп на вопрос журналистки, о его прогнозах относительно анонсированных Президентом увольнений в Кабмине.

При этом нардеп выделил Авакова, «который знает, чем управляет и как этим управлять», всех же остальных министров он считает «слабым звеном».

«Все остальные — это слабое звено. Какого бы министра вы не взяли, он не знает, чем управляет. У него нет эффективности, нет результата. Если вы спросите: „Чего они достигли за свою каденцию?“, — я имею в виду людей, которые стали министрами при Шмыгале, — то ничего. Независимо от фамилий, я думаю, что и сейчас, спросив у людей на улицах, они вряд ли знают, кто министр той или иной отрасли», — отметил Дубинский.

По его мнению, причиной такого состояния дел является неготовность руководства государства к качественным назначений.

«Это свидетельствует о слабой кадровой политике и неготовности государства, Офиса Президента и парламента, но парламент уже сейчас готов, ставить кандидатов на должности премьера и министров сильных людей. Какие сильные, политически, административно сильные, которые могут показывать результат», — предполагает Дубинский.

В то же время он осознает, что приход молодых политиков всегда предполагает желание отстранить сильных игроков как конкурентов — подобная картина наблюдалась с назначением Кабмина Гончарука.

«Типа «назначим, мальчика, пусть «барахтается, а мы пока наберем политический вес». «Мальчика» уволили, назначили еще одного «мальчика». Но так же без политического веса, без амбиций и без какого-либо бэкграунда. Результат: экономика сокращает свои объемы, экспорт падает, импорт растет. Дефицит бюджета огромен. Результат, соответственно, отрицательный», — резюмировал нардеп.

Также недавно Дубинский заявил, что ВР не рассмотрит бюджет-2021 раньше ноября.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Центр противодействия коррупции (ЦПК) обратился в международные и украинские организации с требованием ввести персональные санкции против депутата партии «Слуга народа» Александра Дубинского. Как считают в ЦПК, Дубинский «скрыл» в своей декларации компанию в Словакии, единственным владельцем которой был с марта 2019-го до февраля 2020 года. Также в ЦПК утверждают, что деятельность Дубинского, который «выходит на пресс-конференции с агентом Кремля и направляет письма с дезинформацией конгрессменам с целью вмешаться в выборы в США», имеет признаки «госизмены».

Фото: zik.ua

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