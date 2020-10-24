Говорить о плане возвращения Крыма преждевременно: Резников назвал причину

Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, заявивший о невозможности проведения местных выборов на Донбассе, считает, что говорить о конкретном плане возвращения Украине Крыма пока преждевременно.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«Я бы хотел сделать акцент на том, что на сегодняшний день звучит возвращение вопроса Крыма в повестку дня. Я хочу нам всем напомнить, что с 2014 года, когда произошла оккупация Крыма и Севастополя, и просьба не называть это аннексией, к сожалению, даже в Нормандском формате, и соответственно, что было записано в политико-дипломатических договоренностях, которые называются Минские соглашения, о Крыме речь не шла и не идет сегодня», — сказал он.

В то же время Резников считает, что возвращение сегодня к истории с Крымом и включение его в политическую повестку дня — это уже движение с места.

«Сегодня звучит официально, не только из уст президента, от представителей МИД, от секретаря СНБО о том, что речь идет о создании „Крымской платформы“, с привлечением не только наших друзей по Нормандскому формату — Германии и Франции, а и других стран, чтобы начать это обсуждать», — указал он.

По его мнению, заявлять сегодня о конкретном плане возвращения Крыма, не имея точного понимания от партнеров Украины по этому вопросу, немного преждевременно.

«Но … о Крыме мы сегодня из уст публичной власти начинаем говорить», — отметил вице-премьер.

Напомним, что во время своего послания Верховной Раде президент Владимир Зеленский анонсировал создание «Крымской платформы» и рассказал о поиске новых способов возвращения полуострова.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сделал «заманчивое предложение» президенту РФ Владимиру Путину по поставкам воды в Крым: Украина откроет Северо-крымский канал сразу же после ухода с полуострова оккупационных войск.

Фото: crimea.suspilne.media

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