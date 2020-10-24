Пенсии в декабре пересчитают: кто получит больше

В соответствии с обещаниями Минсоцполитики в Украине в декабре 2020 году проведут перерасчет максимальной и минимальной пенсии — их повысят на 57 и 570 грн соответственно.

Об этом пишет «Обозреватель».

Если говорить в конкретных цифрах, то минимальную пенсию повысят с 1712 до 1769 грн, а максимальную — с 17 120 до 17 690 грн.

Как известно, декабрьское повышение выплат станет третьим в текущем году повышением социальных стандартов и прожиточного минимума для всех категорий населения и коснется почти трех миллионов человек.

Также произойдет повышение доплат за стаж сверх нормы.

Сейчас прибавка за каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет мужчинам и 30 лет женщинам составляет 17,1 грн, но уже через два месяца она увеличится до 17,6 грн.

В то же время украинцы, которые сейчас имеют полный стаж, получают как минимум 2100 грн. На них фактически повышение минимальной пенсии не повлияет, однако за счет роста доплаты их выплаты могут незначительно увеличиться.

Максимальную пенсию может получить украинец с 35 годами стажа и «белой» зарплатой в размере около 53 тысяч гривен.

При этом не следует забывать, что скоро часть украинцев, которые получают помощь от государства в виде пенсий, субсидий, пособий, стипендий и прочего, могут лишиться бюджетных выплат. Это связано с тем, что в Украине проведут масштабную проверку на законность получения госпомощи.

Напомним, что в Украине в 2021 году на пенсию в 60 лет смогут выйти только те, кто имеет 28 лет стажа. Таким образом минимальное требование увеличится еще на 12 месяцев. В то же время, чтобы докупить год стажа, придется заплатить 31 680 грн (в январе было 24 937 грн).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявила, что в случае прекращения поддержки из Госбюджета Пенсионный фонд Украины сможет выплачивать пенсию в размере не выше 1 850 грн. Поэтому украинцам, которые собираются на пенсию через 10−15 лет, не стоит рассчитывать на государственную пенсию, лучше уже начать откладывать не менее 10% своей зарплаты ежемесячно.

Фото: ru.depositphotos.com

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