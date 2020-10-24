Украина переходит на зимнее время: когда переводить стрелки часов

Украина с 25 октября снова начинает жить по зимнему времени. Для этого в ночь на воскресенье нужно перевести стрелки часов на час назад, сообщили в Министерстве экономики.

«25 октября 2020 года в 4:00 по киевскому времени стрелки часов переводятся на 1 (один) час назад», — говорится в сообщении.



По информации ведомства, аналогичный порядок исчисления времени действует на территории Евросоюза. Вместе с тем, Еврокомиссия предложила пересмотреть этот вопрос и отменить перевод часов дважды в год. Каждая из стран ЕС до апреля 2021 года должна определиться, на каком времени она останется: на летнем или зимнем.

В Минэкономики сообщили, что в случае принятия в ЕС решения об отмене перевода часов, в Украине также могут рассмотреть возможность внесения изменения в законодательство, чтобы гармонизировать его с европейским.

Напомним, переход на зимнее и летнее время в нашей стране происходит в соответствии с постановлением Кабмина № 509 от 13.05.1996 года.

В этом году в парламенте были попытки отменить ежегодный перевод стрелок часов. Законопроект об отмене зимнего и летнего времени зарегистрировал первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук. Он предлагал ввести единое киевское время. Аргументацией автора, кроме вреда для здоровья, стало желание «отдалиться от России и стать ближе к Европе». Но депутаты не успели рассмотреть документ.

Между тем, медики утверждают, что переход на зимнее и летнее время — это непростое испытание для организма. Привыкнув к одному режима сна, многим людям сложно быстро перестроиться в другой распорядок, что сказывается на их самочувствии.

В группе риска находятся люди преклонного возраста, с болезнями сердечно-сосудистой системы, склонные к депрессии.

Специалисты рекомендуют в первые дни после изменения времени избегать дневного сна и не пить кофе во второй половине дня. Также, по возможности, больше бывать на свежем воздухе, избегать тяжелых физических нагрузок и стрессов. По мнению медиков, на адаптацию после перевода часов на зимнее время может уйти не менее недели.





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