ГБР запустит горячую линию в день выборов: на кого можно будет пожаловаться

В воскресенье, 25 октября, в Государственном бюро расследований начинает работать телефонная «горячая линия».

Украинцы в день проведения местных выборов могут сообщать в бюро о фактах, связанных с нарушением избирательного законодательства со стороны народных депутатов, членов Центральной избирательной комиссии, судей, правоохранителей и военнослужащих.



В этот день ГБР будет работать в усиленном режиме.

«В случае имеющейся информации об уголовных правонарушениях, связанных с избирательным процессом, сообщить о преступлении можно по телефону: (044) 294−64−63», — говорится в сообщении.



Напомним, Кабмин утвердил правила, по которым в условиях пандемии коронавируса будет проходить голосование 25 октября. А в Министерстве юстиции подготовили простую инструкцию для избирателей по заполнению бюллетеней нового типа.

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