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Украина

"Укрзалізниця" возобновляет продажу билетов на поезда из "краснозонных" городов

8:53 24 октября 2020
поезд

Несмотря на изменение карантинного зонирования в Украине, «Укрзалізниця» с 26 октября восстанавливает движение по большинству закрытых станций, отнесенных к «красной» карантинной зоне.

Как сообщили в ведомстве, решение принято Государственной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 00:01 26 октября будет открыта продажа билетов из железнодорожных станций Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов-Пассажирский, Хмельницкий, Тернополь, Гречаны, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т. Шевченко, Сумы», — говорится в сообщении.

Перечень поездов можно посмотреть здесь.

Вместе с тем, указанные поезда проследуют через станцию Подольск без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке.

В ведомстве также напомнили порядок возврата проездных документов.

Напомним, c 26 октября в Украине начнет действовать новое карантинное зонирование. В «красную» зону в этот раз попали 10 областных центров, в «оранжевую» — еще 10 и Киев.

Как сообщали «ФАКТЫ», президент Зеленский назвал условия ужесточения карантина в Украине.

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