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Украина

Одна из старейших православных церквей признала автокефалию ПЦУ

12:56 24 октября 2020
Хризостом II

Православная Церковь Кипра признала автокефалию Православной Церкви Украины. Об этом говорится в сообщении ПЦУ в Facebook.

«С радостью сообщаем вам хорошую новость: предстоятель Православной Церкви Кипра архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II в субботу, 24 октября, во время синодальной совместной Божественной литургии в монастыре Богородицы Хрисоррогиатисса, что в г. Пафос, впервые во время Великого входа помянул в Диптихе имя Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания как предстоятеля автокефальной Православной Церкви Украины», — говорится в сообщении.

Отметим, что Церковь Кипра является одной из древнейших поместных церквей. Она признана автокефальной на III Вселенском соборе, который проходил в Эфесе в 431 году.

Как писали «ФАКТЫ», в ноябре 2019 года Александрийский патриархат признал автокефалию ПЦУ, а в октябре того же года это сделала и Православная церковь Греции. После такого шага Российская православная церковь разорвала отношения с этими церквями.

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