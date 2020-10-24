СМИ узнали, кто и как будет проводить "опрос Зеленского" в день выборов

Параллельный с местными выборами опрос населения будет проводиться за пределами избирательного участка. «5 вопросов Зеленского» будут задавать тем гражданам, кто уже проголосовал. Как сообщает Украинская правда, опознать интервьюера можно будет по белой накидке с черной надписью «5 вопросов от президента» и по избирательной урне (опечатанной коробке) с аналогичной маркировкой.

Палаток или навесов для опроса устанавливать не будут. Если пойдет дождь, интервьюерам разрешат зайти в помещение, но не в тот зал, что считается избирательным участком.

Предполагается, что интервьюеры будут работать в паре и будут задавать вопросы избирателям все 12 часов, пока будет идти голосование. После того пустые бланки утилизируют, а заполненные анкеты отвезут в место подсчета голосов.

Напомним, в опросник включены пять пунктов: о пожизненном заключении за коррупцию, о СЭЗ на Донбассе, о сокращении числа депутатов, о легализации в Украине медицинского каннабиса и о Будапештском меморандуме.

Суд не нашел причин запрещать опрос 25 октября. При этом прозвучали мнения, что опросник — это профанация и превышение президентских полномочий.

По поводу того, что будет с результатами опроса, нет ясности. Президент настаивает, что ему важны голоса, но одновременно утверждает, что юридических последствий опрос не несет.

Фото pixabay.com

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