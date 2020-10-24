Виталий Кличко заразился коронавирусом "в самый неудобный момент"

Мэр Киева Виталий Кличко заразился коронавирусом. Рутинный тест 24 октября подтвердил диагноз. Городской голова рассказал в Telegram, что уходит на самоизоляцию.

«Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент… Пытался беречься. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Сегодняшний, к сожалению, — неутешительный», — рассказал он.

Кличко сообщил, что ухудшения самочувствия не чувствует. Что касается источника заражения, то не исключено, что вирус был подхвачен в каком-то из больничных инфекционных отделений, которые мэр периодически посещал.

Напомним, с начала вспышки коронавирусной инфекции в Киеве заболели 33 695 человек. В столице перепрофилировали часть больниц под лечение заразившихся коронавирусом.

Фото kyivcity.gov.ua/Facebook

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