Киев впервые попал в "100 лучших городов мира" по версии американцев

Киев впервые попал в рейтинг «100 лучших городов мира» по версии американской компании Resonance Consultancy. В списке украинская столица опередила британские Манчестер и Глазго, а также немецкий Дюссельдорф. В целом за год Киев поднялся со 139-й на 87-ю позицию и оказался между Эль-Кувейтом (Кувейт) и Ганновером (Германия).

«Киев, возможно, не первая европейская столица, которая приходит на ум, но она одна из самых ярких… Город впервые вошел в нашу сотню лучших благодаря 28-му месту в категории „Виды и достопримечательности“. Церкви, Киево-Печерская лавра, внесенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО, Софийский собор, сказочно красивые Михайловский Златоверхий монастырь и Владимирский собор. Среди киевских музеев есть как тривиальные (Национальный музей искусств), так и присущие только Киеву (Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне)», — говорят составители рейтинга.

Авторы рейтинга «The world's 100 best cities» оценивают мегаполисы по шести основным критериям: расположение, инфраструктура, интересные места, население, процветание и продвижение. Считается, что идеальный город расположен в красивом месте (учитываются природные условия, погода, безопасность). В таком городе легко добраться до ключевой инфраструктуры; есть, что посмотреть туристу и куда сходить постоянному жителю, тут насыщенная ночная жизнь и много развлечений. В идеальном мегаполисе нет проблемы с рабочими местами, сюда постоянно прибывают новые жители, размещают свои офисы крупные компании. В категории «продвижение» оценивалось количество тех, кто уже побывал в городе и рекомендовал его в соцсетях и на профильных сайтах.

Лучшим городом планеты составители рейтинга уже пятый год подряд признают Лондон, а в первую десятку вошли Нью-Йорк, Париж, Москва, Токио, Дубай, Сингапур, Барселона, Лос-Анджелес, Мадрид.

В конце списка первой сотни лучших городов находятся американские города Солт-Лейк-Сити и Роли. Замыкает сотню лучших польский Краков.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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