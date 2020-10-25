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Украина

В Украине стартовали местные выборы

8:00 25 октября 2020
выборы

В воскресенье, 25 октября, в Украине проходят местные выборы. Для голосования созданы 29 284 участка. Открылись места для народного волеизъявления в 8.00, прийти проголосовать можно до 20.00. При себе избирателю нужно иметь паспорт традиционного образца или пластиковую ID-карту (паспорт нового типа).

На нынешних выборах большинство граждан получат по четыре бюллетеня. Жителям городов, где есть районное деление, предстоит заполнить пять листов для голосования. В Луганской и Донецкой областях (на подконтрольной Украине территории) избирателям будут вручены три бюллетеня.

Проголосовать придется за мэров 370 городов и глав 428 поселков и 623 сел. Также необходимо выбрать 1780 депутатов областного уровня, 5366 районных, а также представителей в городские, поселковые, сельские советы.

По закону, итоги голосования должны быть подведены не позже 3 ноября, а в следующие пять дней — официально опубликованы.

В городах, где зарегистрированы более 75 тыс. избирателей, есть вероятность назначения второго тура. Это случится, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов.

Фото oporaua.org

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