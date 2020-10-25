Интервьюер из опроса Зеленского отказался называть зарплату

В Украине 25 октября стартовали местные выборы. Вместе с выборами стартовал, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, опрос, который содержит пять вопросов.

Журналисты поговорили с одним из людей, которые проводят опрос.

«Мы будем работать до 20:00. На улице. Насколько мне известно, нас будет двое. Где второй напарник — я не знаю. Всякое бывает. Всю информацию мне пишут в чат», — заявил волонтёр, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Он также добавил, что пошел делать опрос так как нужна была работа, но сколько платят не сказал.

«К сожалению, не могу ответить на этот вопрос», — сказал волонтёр.

По неофициальной информации, им платят 1200 гривен в день.

Как писали «ФАКТЫ», параллельный с местными выборами опрос населения будет проводиться за пределами избирательного участка. «5 вопросов Зеленского» будут задавать тем гражданам, кто уже проголосовал. Опознать интервьюера можно будет по белой накидке с черной надписью «5 вопросов от президента» и по избирательной урне (опечатанной коробке) с аналогичной маркировкой.

Фото: Telegram/Политика Страны

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